Politik

Datenschützer moniert fehlende Transparenz beim Internet der Dinge

Das Internet der Dinge beschert dem Eidg. Datenschützer Adrian Lobsiger viel Arbeit. (Archivbild).

Das Internet der Dinge hält den Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) Adrian Lobsiger auf Trab. In einem Interview mit der Zeitung «Le Temps» vom Montag sagte er, es gebe in diesem Bereich ein «extremes Manko an Transparenz».