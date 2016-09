Kultur

Georg Gerster eröffnet im Iran Ausstellung mit Flugbildern

Der Schweizer Flugfotograf Georg Gerster hat in 111 Ländern auf sechs Kontinenten fotografiert. Seine Iran-Bilder entstanden in den 1970er Jahren (Archiv).

Der Schweizer Flugfotograf Georg Gerster eröffnet am 16. September in der iranischen Hauptstadt Teheran eine Ausstellung. Den Kern bilden Aufnahmen aus seinen Bildbänden «Irans Erbe in Flugbildern» (2009) und «Ancient Iran from the Air» (2012).