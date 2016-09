Politik

Präsidentschaftswahl in Österreich wird verschoben

Das Corpus delicti: Eine schadhafte Wahlkarte für die Bundespräsidentenwahl in Österreich. Das Land muss deshalb die Wiederholung der Wahl verschieben. Weitere Bilder (1)

Die geplante Wiederholung der Bundespräsidentenwahl in Österreich muss verschoben werden. Das gab Innenminister Wolfgang Sobotka am Montag in Wien bekannt. Hintergrund sind Probleme mit dem Kleber auf den Umschlägen für die Briefwahlunterlagen.