Kultur

«Now You See Me 2» weiterhin an der Spitze der Top 10

Dave Franco, Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan und Henry Lloyd-Hughes (von links) in einer Szene des Films «Now You See Me 2» (Archiv).

Am Wochenende haben die Kinos schweizweit nur gerade gut 60'000 Karten verkauft. 7500 Filmfans in der Deutschschweiz entschieden sich für «Now You See Me 2». Das sicherte dem Actionfilm mit Daniel Radcliffe in den Top 10 weiterhin den ersten Platz.