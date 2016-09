Politik

Mutmasslicher Verlust von Sprengmitteln in Rekrutenschule Aarau

Die Militärjustiz klärt das mysteriöse Verschwinden von mehreren Kilogramm Sprengmittel bei der Rekrutenschule in Aarau ab. (Symbolbild).

In der Infanterie Durchdiener Rekrutenschule 14 in Aarau werden mehrere Kilogramm Sprengmittel vermisst. Der mutmassliche Verlust wurde gemäss Armeeangaben in der vergangenen Woche bei einer Kontrolle von Munitionskisten festgestellt.