Politik

Trauerfeier und Flugformation für verunglückten F/A-18-Piloten

Die Luftwaffe überflog während der Trauerfeier Payerne und ehrte den verunglückten Piloten mit der Flugformation mit zwei F/A-18-Kampfflugzeugen.

Der Ende August im Sustengebiet verunglückte F/A-18-Pilot ist am Montag in Payerne VD beerdigt worden. Auch der Kommandant der Luftwaffe nahm an der Trauerfeier teil.