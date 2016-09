Wirtschaft

Prozess gegen IWF-Chefin Lagarde startet am 12. Dezember

IWF-Chefin Christine Lagarde wird laut ihrem Anwalt beim Prozess gegen sie Mitte Dezember anwesend sein. (Archiv).

Der Prozess gegen IWF-Chefin Christine Lagarde in Zusammenhang mit der Tapie-Affäre in Frankreich startet Mitte Dezember. Das zuständige Gericht setzte die Verhandlungen am Montag auf die Zeit vom 12. bis 20. Dezember an.