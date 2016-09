Vermischtes

Häftlinge besetzen in Frankreich vorübergehend Gefängnisgebäude

Häftlinge haben in Westfrankreich vorübergehend ein Gefängnisgebäude besetzt und Feuer gelegt. Die Meuterei in der Haftanstalt von Vivonne in der Nähe von Poitiers sei durch Spezialkräfte der Polizei beendet worden, teilte am Montagabend das Justizministerium mit.