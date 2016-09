Politik

Erkrankte Clinton will in wenigen Tagen Wahlkampf fortsetzen

US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton fühlt sich trotz Lungenentzündung wieder besser.

Die an einer Lungenentzündung erkrankte US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat eine Fortsetzung ihres Wahlkampfes in wenigen Tagen angekündigt. Zunächst wolle sie die Erkrankung hinter sich bringen, sagte Clinton am späten Montagabend.