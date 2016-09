Achtjähriges Mädchen von Autofahrer totgefahren

Boulevard

Eine achtjährige Velofahrerin ist am Montag in Niederwil AG von einem schleudernden Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 22-jährige Autofahrer besass den Führerausweis erst auf Probe.

Niederwil AG. – Gemäss Polizeiangaben vom Dienstag fuhr der Mann von Niederwil in Richtung Nesselnbach. Dabei geriet er aus noch unbekannten Gründen links von der Strasse ab, kam ins Schleudern und kollidierte auf der rechten Strassenseite mit einem Kandelaber.

Dabei prallte er auch in eine achtjährige Velofahrerin, die sich auf dem Fahrradweg in Richtung Nesselnbach befand. Die Schülerin wurde beim Aufprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden, wo sie am Montagabend ihren Verletzungen erlag.

Der 22-jährige Automobilist blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete eine Untersuchung und ordnete beim Junglenker eine Blut- und Urinprobe an. Den Führerausweis auf Probe musste der Mann abgeben. (sda)