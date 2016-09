Politik

Staatschefs treffen sich erstmals wieder in Somalia

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben sich afrikanische Staatsoberhäupter in dem Krisenland Somalia getroffen. Die Präsidenten von Kenia und Uganda - Uhuru Kenyatta und Yoweri Museveni - kamen am Dienstag zu einer Konferenz in die Hauptstadt Mogadischu.