Politik

USA sagen Israel Militärhilfe in Rekordhöhe zu

Die USA haben Israel Militärhilfe in Rekordhöhe zugesagt. Wie das Aussenministerium am Dienstag in Washington mitteilte, wurde eine Rahmenvereinbarung für den Zeitraum 2019 bis 2028 abgestimmt, die am Mittwoch unterzeichnet werden solle.