71. Sitzungsperiode der UNO-Vollversammlung in New York eröffnet

Eine Woche vor der hochrangig besetzten Generaldebatte hat die UNO-Vollversammlung offiziell ihre 71. Sitzungsperiode eingeläutet. Dabei trat am Dienstag (Ortszeit) in New York der neue Präsident der Vollversammlung, Peter Thomson aus Fidschi, sein Amt an.