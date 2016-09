Boulevard

Super-Taifun «Meranti» legt Süden Taiwans lahm

Der Super-Taifun «Meranti» hat Taiwan erreicht und das öffentliche Leben mancherorts lahmgelegt. In mindestens 100'000 Haushalten fiel am Mittwoch der Strom aus, als der Sturm der höchsten Kategorie knapp an der Südspitze der asiatischen Inselrepublik entlangzog.