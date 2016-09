Wirtschaft

Uber schickt fahrerlose Autos auf die Strassen von Pittsburgh

Der US-Fahrdienstvermittler Uber kutschiert seine Passagiere ab sofort auch mit fahrerlosen Autos. Die ersten vier entsprechend ausgerüsteten Wagen vom Typ Ford Fusion wurden am Mittwoch in der US-Millionenstadt Pittsburgh in Betrieb genommen.