Drei syrische Terrorverdächtige in Deutschland in Untersuchungshaft

Hier wurden die drei Terrorverdächtigen angehört: Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Die drei in Deutschland festgenommenen mutmasslichen Mitglieder einer Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind in Untersuchungshaft gekommen. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete dies nach Anhörungen in Karlsruhe an.