Boulevard

10-Jähriger verunglückt nach Sprung in den Rhein bei Eglisau ZH

Ein 10-jähriger Knabe ist am Mittwochabend in Eglisau ZH im Rhein ums Leben gekommen. Er war zunächst mit Kollegen von einem drei Meter hohen Quai in den Fluss gesprungen. Später kletterte er auf einen Baum und versuchte, über ein Boot am Ufer zu springen.