Höchste Taifun-Alarmstufe in China

Boulevard

Rettungskräfte in Kaohsiung in Taiwan kämpfen bei ihren Einsätzen gegen Sturm und Regen. Supertaifun Meranti hat indessen die südchinesische Küste erreicht. Es ist der stärkste Taifun seit drei Jahren.

Mit schweren Regenfällen und Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern ist Taifun «Meranti» am Donnerstag über die südchinesische Küste gefegt. Zuvor hatten die Behörden die höchste Alarmstufe «Rot» ausgerufen.

Xiamen. – Meteorologen befürchteten, dass es der schlimmste Taifun seit Jahrzehnten sein könnte. Besonders betroffen waren die Küstenprovinzen Fujian, Guangdong und Zhejiang.

Zuvor hatte der Wirbelsturm in Süden Taiwans gewütet und das Leben von Millionen Menschen praktisch lahmgelegt. Hunderttausende Haushalte waren in der Inselrepublik ohne Strom oder Wasser. Das Atomkraftwerk in Hengchun wurde aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. (sda)