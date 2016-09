Wirtschaft

Stabsübergabe bei der Schweizerischen Bankiervereinigung

Patrick Odier übergibt heute den Stab an den Nachfolger. Neuer Präsident der Bankiervereinigung wird Herbert Scheidt. (Archiv).

Auf der Generalversammlung der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) am Donnerstag in Zürich übergibt Patrick Odier sein Präsidentenamt an den Nachfolger Herbert Scheidt.