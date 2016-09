Sport

Viktorija Golubic scheidet im Viertelfinal von Tokio aus

Viktorija Golubic (WTA 73) scheidet beim WTA-Turnier in Tokio in den Viertelfinals aus. Die 23-Jährige unterlag der Amerikanerin Christina McHale (WTA 53) in über zweieinhalb Stunden 3:6, 7:5, 3:6.