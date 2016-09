Wirtschaft

iPhone 7 vielerorts ausverkauft

Kunden stehen in einem Apple Store für ein iPhone 7 oder 7 Plus an.

Am Freitag ist der Startschuss für den Verkauf des iPhone 7 und des grösseren iPhone 7 Plus gefallen. In den meisten Läden können die Konsumenten allerdings noch kein neues iPhone kaufen, wenn sie es nicht vorbestellt haben.