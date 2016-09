Politik

Hunderte Rettungswesten von Flüchtlingen in New York ausgelegt

Hunderte von Rettungswesten symbolisieren in New York die Flüchtlingskrise.

Mitarbeiter der Entwicklungsorganisation Oxfam haben Hunderte Rettungswesten von Flüchtlingen am East River in New York ausgelegt. Die Aktion soll auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam machen.