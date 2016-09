Politik

Kein dritter US-Kandidat qualifiziert sich für Fernsehdebatte

Der Libertäre Gary Johnson schafft es nicht in die TV-Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten. (Archivbild).

Die Demokratin Hillary Clinton und der Republikaner Donald Trump werden bei der ersten Fernsehdebatte zur US-Präsidentschaftswahl in zehn Tagen zu zweit sein. Kein dritter Kandidat qualifizierte sich für den Auftakt der Rededuelle in New York.