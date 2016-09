Politik

Frühere Sexsklavin aus dem Irak wird UNO-Sonderbotschafterin

Nadia Murad (Mitte) fordert die Freilassung von rund 3200 Frauen und Mädchen, die als Sexsklavinnen von IS-Kämpfern gehalten werden. (Archivbild).

Eine 23-jährige Jesidin aus dem Irak, die vom IS als Sexsklavin missbraucht wurde, ist zur UNO-Sonderbotschafterin für die Würde der Opfer von Menschenhandel ernannt worden. Nadia Murad Basee Taha wurde am Freitag in New York offiziell in das Amt eingeführt.