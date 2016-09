Bis zu 25 Verletzte bei Explosion in Manhattan

Politik

Suche nach weiteren Bomben: Bei einer Explosion im New Yorker Stadtteil Chelsea wurden bis zu 25 Personen verletzt.

Bei einer schweren Explosion hat es am Samstagabend im New Yorker Stadtteil Manhattan zahlreiche Verletzte gegeben. Die Feuerwehr teilte mit, 25 Menschen würden behandelt. Lebensgefahr bestehe für keines der Opfer. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.

New York. – Nach Angaben aus Sicherheitskreisen untersuchen neben der New Yorker Polizei auch Spezialisten der Bundespolizei FBI vor Ort die Ursache der Detonation. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass die Explosion sich in einem Müllcontainer ereignet habe. Die Ursache stehe noch nicht fest.

Die Explosion ereignete sich im Innenstadtbezirk Chelsea, einem der belebtesten Viertel der US-Metropole. Hunderte Menschen flohen vom Schauplatz der Detonation. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden und sperrte Strassen weiträumig ab. Mehrere Verletzte seien in Spitäler eingeliefert worden. Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Ähnlicher Fall in New Jersey

Stunden zuvor war im Bundesstaat New Jersey vor einem geplanten Wohltätigkeitslauf eine Rohrbombe explodiert. Verletzt wurde dabei niemand.

Die angemeldeten Läufer hatten offenbar Glück, dass sich der Beginn des Rennens verzögert hatte. Der von der US-Marineinfanterie organisierte Lauf, zu dem sich fast 3000 Menschen angemeldet hatten, wurde abgesagt.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft des Bezirks Ocean, Al Della Fave, sagte dem Sender CNN, die Rohrbombe sei in einer Mülltonne explodiert. In der Mülltonne hätten sich insgesamt vier mit Zeitzündern versehene selbstgebaute Sprengsätze befunden, doch nur einer von ihnen sei detoniert.

Der Lauf hatte ursprünglich um 9.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) beginnen sollen, war jedoch um anderthalb Stunden verschoben worden. «Ohne diese Verzögerung hätten sich vermutlich viele Läufer in der Nähe der Mülltonne befunden», sagte Fave. Warum der Start des Rennens verschoben wurde, sagte er nicht.

Erinnerung an Boston

Der Hintergrund des Anschlagsversuchs war nach Angaben des Sprechers zunächst unklar. «Aber es sollte eindeutig das Rennen getroffen werden.»

Die USA haben bereits einen derartigen Anschlag erlebt: Im April 2013 waren beim Marathon in Boston zwei Bomben im Zielbereich explodiert. Drei Menschen wurden getötet und 264 weitere verletzt. Einer der beiden Brüder, die das Attentat verübten, wurde auf der anschliessenden Verfolgungsjagd von Polizisten getötet. Der andere, Dschochar Zarnajew, wurde zum Tode verurteilt. (sda)