Politik

Parlamentswahl in Berlin - keine klaren Mehrheiten

Berlin wählt. Die deutsche Hauptstadt ist ein eigenes Bundesland. Die Wahlen für das Abgeordnetenhaus (hier auf einem Archivbild) sind auch ein wichtiger Stimmungstest auf nationaler Ebene.

In Berlin hat am Sonntag die Wahl zum neuen Abgeordnetenhaus begonnen. Sie entscheidet darüber, wer die deutsche Hauptstadt in den nächsten fünf Jahren regieren wird, und sie gilt als wichtiger Stimmungstest ein Jahr vor den nationalen Wahlen.