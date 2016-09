Vermischtes

Schlägerei an Eritreer-Hochzeit bei Aarau - zwei Verletzte

Eine Schlägerei unter rund 50 Gästen eines eritreischen Hochzeitsfests hat am Samstag in Rohr AG einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Schliesslich war alles halb so wild: Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, ein 24-Jähriger wurde festgenommen.