Politik

IS reklamiert Messerattacke in Minnesota für sich

Menschen vor dem Einkaufszentrum, in dem sich die Attacke ereignete. Acht Menschen wurden verletzt.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Messerattacke in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota für sich reklamiert. Am Samstagabend hatte ein Mann acht Menschen mit einem Messer verletzt, eher er von einem Polizisten erschossen wurde.