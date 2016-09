Kultur

Emmy-Fernsehpreise für «Veep», Simpson-Serie und «The Voice»

Julia Louis-Dreyfus gewinnt einen Emmy für ihre Rolle als Präsidentin in der Serie «Veep». Weitere Bilder (1)

Die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus hat bei den Emmy-Awards in Los Angeles den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie gewonnen. Sie spielt in der Polit-Satire «Veep» eine US-Präsidentin.