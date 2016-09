Politik

Ständerat bewilligt 13,2 Milliarden Franken für Bahninfrastruktur

Für die stark belastete Bahninfrastruktur gibt es in den nächsten vier Jahren mehr Geld. Der Ständerat hat am Montag 13,2 Milliarden Franken gesprochen. (Archivbild).

Gut 13,2 Milliarden Franken sollen von 2017 bis 2020 in die Bahninfrastruktur fliessen - fast 2,4 Milliarden Franken mehr als in der laufenden Periode. Das hat der Ständerat am Montag beschlossen.