Kultur

«The Purge: Election Year» übernimmt Spitze der Top 10

Chris Meledandri, Produzent des Animationsfilms «The Secret Life of Pets», posiert im September 2016 am 73. Filmfestival von Venedig (Archiv).

Der am Wochenende angelaufene US-Politthriller «The Purge: Election Year» des Regisseurs James DeMonaco hat in den Kinos der Deutschschweiz sogleich die Spitze der Top 10 übernommen. Er lockte hier 15'000 von insgesamt 89'000 Filmfans an.