Wirtschaft

Zwei chinesische Stahlkonzerne fusionieren zur weltweiten Nummer 2

In China haben zwei grosse Stahlkonzerne ihre Fusion zum zweitgrössten Hersteller der Welt nach ArcelorMittal angekündigt. Die Baosteel Gruppe wird neue Aktien an die Anteilseigner der Wuhan Iron and Steel Gruppe ausgeben und den Konzern so schlucken.