Pilot schlägt versehentlich Alarm und löst Grosseinsatz aus

Ein Pilot von Saudia Airlines hat kurz vor der Landung in Manila aus Versehen einen Alarmknopf gedrückt und damit Grossalarm am Flughafen ausgelöst. Seine Maschine wurde auf einen abgelegenen Teil des Flughafens gelenkt und von Sicherheitskräften umstellt.

Manila. – Nach knapp zwei Stunden kam Entwarnung. Es handelte sich um ein Versehen, wie die Flughafenbehörde und die Airline am Dienstag mitteilten. Die rund 300 Passagiere konnten mit einer Stunde Verspätung aussteigen.

«Die Lage hat sich normalisiert», teilte der Chef der Flughafenpolizei, Oscar Albayalde, mit. «Angeblich hat der Pilot zweimal aus Versehen den Alarmknopf gedrückt.»

Flug SV872, eine Boeing 777, war mit Verspätung in Jeddah in Saudi-Arabien gestartet und landete um 14.00 Uhr Ortszeit auf dem Ninoy-Aquino-Flughafen in Manila. Kurz vor der Landung habe der Tower eine nicht näher beschriebene Warnung erhalten, teilte die Flughafenbehörde mit. Das Flugzeug sei «bedroht». Im Internet kursierten Gerüchte über eine angebliche Entführung.

Passagier Dimasira Macabando berichtete dem Sender CNN per Handy aus dem Flugzeug, an Bord sei alles ruhig. Der Pilot habe angekündigt, die Polizei komme an Bord, um die Pässe zu überprüfen. Noch während des Gesprächs ging aber die Tür auf und die Passagiere konnten die Maschine verlassen.

Saudia ist die staatliche Airline Saudi-Arabiens. Sie fliegt zweimal die Woche nach Manila. (sda)