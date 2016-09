Vermischtes

Kleine Meerfische wehren sich kollektiv gegen jagenden Monsterwurm

Einem fischfressenden Borstenwurm im Pazifik machen Beutefische das Leben schwer: Entdecken sie ihn am Meeresgrund, scheuchen sie ihn per Wasserstrahl in seine Röhre und warnen andere Fische. Basler Biologen haben das Spektakel in «Scientific Reports» beschrieben.