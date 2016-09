Boulevard

Jäger verstirbt in der Waadt nach Sturz am ersten Tag der Hochjagd

Die Eröffnung der Hochjagd am Montag hat für einen 64-jährigen Jäger in der Waadt tödlich geendet. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte über mehrere Felsbänder in die Tiefe. Ein Begleiter blieb unverletzt.