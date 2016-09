Politik

Ständerat will Franchise in der Krankenversicherung erhöhen

Die Franchise in der Krankenversicherung soll erhöht werden. Das fordert der Ständerat. (Symbolbild).

Kranke könnten sich künftig stärker an den Kosten beteiligen müssen. Der Ständerat möchte die tiefsten Franchise in der Krankenversicherung erhöhen. Er hat am Mittwoch einer Motion von Ivo Bischofberger (CVP/AI) zugestimmt, mit 31 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung.