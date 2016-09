Wirtschaft

US-Notenbank lässt Leitzins unberührt

Fed-Chefin Janet Yellen (Archiv).

Die US-Notenbank (Fed) zögert die erste Leitzinserhöhung in diesem Jahr weiter hinaus. Sie entschied am Mittwoch, den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld in einer Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent zu belassen.