Netanjahu dankt Obama für milliardenschwere Militärhilfen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Barack Obama persönlich für das vergangene Woche beschlossene milliardenschwere Militärhilfepaket gedankt. Anlass dazu bot ein Treffen am Rande der UNO-Generalversammlung in New York.