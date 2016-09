Politik

IS soll Chemiewaffenangriff auf US-Soldaten im Irak versucht haben

Irakische Soldaten beim Training in Bagdad. Offenbar hat die Terrormiliz IS versucht, Truppen der USA und Iraks mit Giftgas anzugreifen. (Archivbild).

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Informationen des US-Fernsehsenders CNN möglicherweise chemische Waffen gegen amerikanische und einheimische Soldaten im Irak eingesetzt. Am Dienstag soll eine Granate in einem Stützpunkt im Nordirak eingeschlagen sein.