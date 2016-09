Vermischtes

Rechtsanwalt eröffnet Feuer - neun Verletzte in Texas

Polizeiauto vor Spital in Houston - die Verletzten wurden in Spitäler gebracht. (Symbolbild). Weitere Bilder (1)

Ein Rechtsanwalt hat am Montagmorgen (Ortszeit) auf dem Parkplatz einer Ladenzeile in der texanischen Stadt Houston das Feuer eröffnet. Er verletzte neun Menschen, bevor er in einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde.