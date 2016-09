Kultur

«Bad Moms» übernimmt Spitze in der Deutschschweiz

Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn (von links) spielen die übermütigen Mütter in der US-Komödie «Bad Moms» (Archiv).

In Nordamerika hat der Western «The Magnificent Seven» letztes Wochenende abgesahnt. In der Deutschschweiz reichte es ihm bei den Top 10 nur auf Platz 2. Die Lorbeeren weggeschnappt haben ihm die am 22. September gestarteten «Bad Moms».