44 Verletzte nach Busunfall in New Yorker Tunnel

Fahrzeug im Lincoln Tunnel in Richtung Manhattan. (Archivbild).

Beim Zusammenstoss zweier Busse in einem Tunnel zwischen New York und New Jersey sind 44 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Retter betreuten die Verletzten am Montag im Lincoln-Tunnel, der unter dem Hudson River hindurchführt.