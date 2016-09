Vermischtes

Polizei und Migrationsamt an Einsatz in Basler König-Faysal-Moschee

Ein Eingang zum Haus, in dem die Moschee der Islamischen König-Faysal-Stiftung untergebracht ist, an der Friedensgasse in Basel. (Archiv).

Bei der König-Faysal-Moschee in Basel hat das Migrationsamt am Dienstagmorgen eine Aktion durchgeführt. Unterstützt wurde es von der Kantonspolizei Basel. Zwei Männer, die sich mutmasslich illegal in der Schweiz aufhalten, wurden wegen fehlenden Papieren festgenommen.