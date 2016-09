Wirtschaft

Genfer Finanzplatz fällt international zurück

Die Schweizer Finanzplätze haben international an Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst. Genf büsst in einem Ranking acht Plätze ein und rangiert noch an 23. Stelle. Zürich rutscht um zwei Ränge nach hinten auf den neunten Platz, bleibt aber europaweit die Nummer Zwei.