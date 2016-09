Politik

Athen will Flüchtlinge auf griechisches Festland bringen

Griechenland will Flüchtlinge nicht länger in den überfüllten Lagern auf den Ostägäis-Inseln festhalten, sondern auf das Festland bringen - und zwar in «bewachte Räumlichkeiten». Das kündigte der stellvertretende griechische Aussenminister Nikos Xydakis an.