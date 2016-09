Boulevard

Arbeiter rettet in Seon AG schlafende Mutter und Kinder vor Brand

Brände in Einfamilienhäusern in Seon AG und Bözen AG haben am Dienstag Sachschaden verursacht. In Seon war ein Arbeiter der grosse Held. Er weckte eine Mutter und ihre beiden Kinder, die im einem brennenden Haus einen Mittagsschlaf machten.