Porsche Boxter laut Eurotax-Analyse am wertbeständigsten

Wirtschaft

Wer sein Auto nicht für die Ewigkeit kauft, sollte sich bereits bei der Anschaffung Gedanken zu einem Weiterverkauf oder einem Umtausch machen. Eine Analyse zeigt erstmals auf, welche Modelle dabei besonders lohnend sind.

Pfäffikon/Regensdorf. – Bei den Kleinwagen (Kategorie «City») schneidet der Suzuki Swift mit einem Restwert von 49,6 Prozent nach dreijährigem Gebrauch am besten ab. Dahinter folgen der Hyundai i20 mit 49,4 Prozent und der Mini 3/5 Doors mit 48,9 Prozent des Listenpreises.

Zu diesem Ergebnis kommt der EurotaxAward für die wertbeständigsten Personenwagenmodelle der Schweiz 2016. Er wurde am jährlichen Branchentreffen der Schweizer Autoindustrie erstmals verliehen, wie der Fahrzeugdatendienstleister Eurotax am Mittwoch mitteilte.

Grosse Unterschiede

In der Kompaktwagenkategorie («Compact») schaffte es das Modell CLA von Mercedes-Benz mit einem Restwert von 54,5 Prozent an die Spitze. Bei einem Audi A3/S3 ist ein Umtausch oder Weiterverkauf mit einem Restwert von 48,9 Prozent schon deutlich weniger lukrativ. Auf Platz drei landet die A-Klasse von Mercedes-Benz mit 48,3 Prozent.

Von den grösseren Limousinen (Kategorie «Business») erzielt der Skoda Octavia mit 48,7 Prozent den höchsten Restwert, gefolgt vom Audi A5/S5 Sportback (48,0 Prozent) und dem Subaru Legacy (46,8 Prozent).

Porsche Boxter am werthaltigsten

Über alle Kategorien betrachtet behält der Porsche Boxter am meisten seines Wertes . Mit einem Restwert von 58,2 Prozent ist er der Sieger in der Kategorie «Sports». Der zweitplatzierte Chevrolet Camaro kommt auf 55,2 Prozent, der Porsche 911 Carrera auf 54,8 Prozent.

Die weiteren Sieger sind in der Kategorie «SUV» der Mazda CX-(57,1 Prozent), in der Kategorie «Van» der Seat Alhambra (53,2 Prozent) sowie in der Luxuskategorie «Executive» der Maserati Ghibli (57,0 Prozent.

Auch die Ausstattung zählt

Für den EurotaxAward berücksichtigt wurden 3-jährige Gebrauchtwagen mit einem signifikanten Angebots- und Verkaufsvolumen, serienmässiger Ausstattung sowie 50'000 Kilometern auf dem Tacho.

Zugleich räumt Eurotax ein, dass der Wiederverkaufswert oder auch Restwert eines Fahrzeuges nicht nur von Marke und Modell abhängt. Wer auch die Ausstattung mit Bedacht wähle, könne übermässige Einbussen beim Verkauf oder Eintausch seines Gebrauchtwagens weitgehend vermeiden. (sda)