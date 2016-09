Wirtschaft

Internetportal ermöglicht erstmals Fluganfragen nach Ökokriterien

Dicht gedrängt und voll gefüllt: Flüge mit Billiglinien wie Easyjet sind laut einer schwedischen Studie im Schnitt umweltverträglicher als Linienflüge.

Wie kann der CO2-Ausstoss im Luftverkehr gesteuert werden? Während die Weltpolitik diese Tage in Montreal verbindliche Klimaziele für die Branche verabschieden will, rückt ein neues Online-Tool die Reisenden selbst in den Fokus.