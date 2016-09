Meister Bern im Tessin gescheitert

Sport

Nach Ambri-Piotta erwischt es in den Sechzehntelfinals des Schweizer Cup auch den SC Bern. Der Schweizer Meister unterliegt dem NLB-Verein Biasca Ticino Rockets 1:2 nach Penaltyschiessen.

Eishockey. – 2015 hatte die Berner bei der ersten Austragung des Cup nach dem Re-Launch die Trophäe in die Höhe gestemmt. Überhaupt betonten sie stets die Wichtigkeit des Wettbewerbs. Dass diesmal jedoch die Meisterschaft und die Champions League Priorität geniessen, zeigte die Zusammensetzung der Mannschaft. So wurden diverse Stammspieler geschont, trat der SCB ohne Ausländer und mit zehn Elitejunioren an. Das Tor hütete die Nummer 2, Joel Aebi.

Das rächte sich. Zwar glichen die Berner nach dem frühen Rückstand (3.) in der 34. Minute durch Cédric Bracher aus. Im Penaltyschiessen traf dann aber einzig Luca Hischier, wogegen für das Farmteam von Ambri-Piotta und Lugano Mauro Juri sowie Isacco Dotti erfolgreich waren. Im Tor der Tessiner war Gauthier Descloux, der am Vortag schon bei der überraschenden 1:4-Niederlage von Ambri gegen die GCK Lions zwischen den Pfosten gestanden hatte.

Lausanne entging nur knapp einem Ausscheiden

Lausanne, mit sieben Siegen in den ersten acht Meisterschaftsspielen überraschender NLA-Leader, musste bei Ajoie mächtig zittern. Den Siegtreffer zum 5:4 erzielte Etienne Froidevaux 22 Sekunden vor dem Ende. Zuvor hatten die Waadtländer ein 1:3 (31.) und 3:4 (39.) aufgeholt. Nur 77 Sekunden nach dem 1:3 stand es 3:3, Nicklas Danielsson und Joël Genazzi gelang ein Doppelschlag innert 32 Sekunden. Danielsson war es auch, der nach 51 Sekunden im Schlussabschnitt zum 4:4 für den Cupfinalisten der vergangenen Saison ausglich. Dass Lausanne gegen den aktuellen NLB-Champion dermassen Mühe bekundete, erstaunte umso mehr, als Ajoie in der Meisterschaft bislang nicht auf Touren kam und mit fünf Punkten aus fünf Partien als Neunter unter dem Strich klassiert ist.

Der HC Davos, im vergangenen Jahr in den Sechzehntelfinals an Dübendorf (4:5 n.V.) gescheitert, gab sich diesmal gegen den Erstligisten Wetzikon keine Blösse. Obwohl die Bündner trotz zahlreichen Verletzten einige Schlüsselspieler (Andres Ambühl, Perttu Lindgren, Beat Forster) schonten, feierten sie einen problemlosen 5:2-Sieg. Nach dem 1:1 nach 20 Minuten zogen die Gäste im Mitteldrittel auf 5:1 davon. Der Tscheche Robert Kousal (2 Tore/ 1 Assist), der einzige Ausländer im Team des HCD, und Enzo Corvi (1/2) erzielten je drei Skorerpunkte.

Die ZSC Lions starteten mit einem 4:0 gegen Dübendorf zur Mission Titelverteidigung. Der normalerweise in der NLB für das Farmteam GCK Lions tätige Marco Miranda zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Auch Lugano bekundete beim 7:0 gegen den B-Ligisten Hockey Thurgau keinerlei Probleme. Der frühere NHL-Spieler Damien Brunner traf zweimal, das 5:0 (49.) schoss er in Unterzahl.

Telegramme:

Biasca Ticino Rockets - Bern 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) n.P.

684 Zuschauer. - SR Mandioni/Prugger, Cattaneo/Kehrli. - Tore: 3. Spinedi 1:0. 34. Bracher (Pece) 1:1. - Penaltyschiessen: Juri 1:0, Krueger -; Romanenghi -, Meyer -; Incir -, Hischier 1:1; Zaccheo Dotti -, Kamerzin -; Isacco Dotti 2:1, Heim -. - Strafen: 9mal 2 Minuten gegen Biasca Ticino Rockets, 5mal 2 Minuten gegen Bern. - Bemerkungen: Biasca Ticino Rockets mit Descloux, Bern mit Aebi im Tor.

Ajoie - Lausanne 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)

1191 Zuschauer. - SR Müller/Wirth, Rebetez/Wolf. - Tore: 16. Macquat (Schmidt, Devos) 1:0. 19. Déruns 1:1. 27. Barbero (Frossard, Mosimann) 2:1. 31. (30:39) Fuhrer (Impose, Barbero) 3:1. 32. (31:24) Danielsson (Jeffrey) 3:2. 32. (31:56) Genazzi (Kneubühler, Miéville) 3:3. 39. Casserini (Hazen, Fuhrer/Ausschluss Walsky) 4:3. 41. (40:51) Danielsson (Jeffrey, Ledin) 4:4. 60. (59:38) Froideveaux (Genazzi) 4:5. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ajoie , 4mal 2 Minuten gegen Lausanne. - Bemerkungen: Ajoie mit Waeber, Lausanne mit Caminada im Tor.

Wetzikon - Davos 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)

2500 Zuschauer. - SR Koch/Oggier; Kovacs/Obwegeser. - Tore: 6. Kousal (Corvi, Schneeberger/Ausschluss Paschoud!) 0:1. 8. Bachmann (Butty, Hürlimann/Ausschluss Kindschi) 1:1. 23. Kousal (Corvi, Marc Wieser) 1:2. 35. (34:57) Corvi (Kousal, Schneeberger/Ausschluss Wittwer) 1:3. 36. (35:20) Kessler (Eggenberger) 1:4. 40. Walser (Sciaroni, Jörg) 1:5. 42. Schneider (Pons, Brandi) 2:5. - Strafen: je 5mal 2 Minuten. - Bemerkungen: Davos mit van Pottelberghe und ab 31. mit Senn im Tor.

Dübendorf - ZSC Lions 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

2469 Zuschauer. - SR Stricker/Unterfinger, Haag/Wüst. - Tore: 11. Suter (Künzle) 0:1. 32. Miranda (Prassl, Geering) 0:2. 35. Miranda (Hinterkircher) 0:3. 59. Cunti (Sjögren) 0:4. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Dübendorf, 6mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. - Bemerkungen: ZSC Lions mit Schlegel im Tor.

Hockey Thurgau - Lugano 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)

1510 Zuschauer. - SR Wehrli/Urban; Ströbel/Bürgi. - Tore: 20. Martensson (Zackrisson) 0:1. 23. Hirschi (Sannitz) 0:2. 30. Brunner 0:3. 32. Wilson (Klasen) 0:4. 49. Brunner (Ausschluss Gardner!) 0:5. 53. Reuille (Furrer) 0:6. 57. Fazzini (Reuille) 0:7. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Hockey Thurgau, 1mal 2 Minuten gegen Lugano. - Bemerkungen: Hockey Thurgau mit Rochow, Lugano mit Manzato im Tor.

Sierre - La Chaux-de-Fonds 1:5 (0:1, 1:3,0:1)

1265 Zuschauer. - SR Massy/Tscherrig, Dreyfus/Fluri. - Tore: 1. (00:21) Eriksson (Hasani) 0:1. 26. Eriksson (Muller) 0:2. 28. Meunier 0:3. 30. Dozin (El Assaoui) 1:3. 37. Hasani 1:4. 43. Grezet (Hofmann, Meunier) 1:5. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Sierre, 6mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds. - Bemerkungen: La Chaux-de-Fonds mit Giovannini im Tor.

Argovia Stars - Olten 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

702 Zuschauer. - SR Kohler/Staudenmann, Duarte/Fuchs. - Tore: 14. Aeschlimann (Marco Truttmann) 0:1. 24. Christoph Frei (Wittwer, Cyrille Scherwey) 1:1. 29. Wüst (Rouiller) 1:2. 38. Ast (Schwarzenbach, Meister) 1:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die Argovia Stars , 4mal 2 Minuten gegen Olten. - Bemerkungen: Olten mit Dominic Nyffeler (ab 33. Mischler) im Tor.

Brandis - Langenthal 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

712 Zuschauer. - SR Kämpfer/Weber, Gnemmi/Wermeille. - Tore: 2. Mosimann (Prinz/Ausschlüsse Rytz, Völlmin) 1:0. 8. Campbell (Kelly, Tschannen) 1:1. 16. Vincenzo Küng (Arnaud Montandon, Pienitz) 1:2. 31. Kämpf (Dünner, Völlmin) 1:3. 35. Füglister (Arnaud Montandon) 1:4. 54. Dünner (Kelly) 1:5. 58. Füglister (Vincenzo Küng, Arnaud Montandon) 1:6. - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Brandis, 6mal 2 Minuten gegen Langenthal. - Bemerkungen: Langenthal mit Mathis im Tor. (si)