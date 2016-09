Politik

Moskau bekräftigt nach US-Drohung Gesprächsbereitschaft zu Syrien

Ungeachtet von tiefen Differenzen und gegenseitigen Vorwürfen will Russland die Zusammenarbeit mit den USA zum Syrien-Krieg fortsetzen. Das Verteidigungsministerium in Moskau reagierte am Mittwochabend mit dieser Erklärung auf US-Drohungen vor einem Gesprächsabbruch.